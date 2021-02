Serj Tankian – Elasticity [VIDEO]

Ritornato da poco con due nuovi brani insieme ai System Of A Down, Serj Tankian torna anche da solista con il video di Elasticity, title track di un EP di cinque tracce che uscirà il 19 Marzo su Alchemy Recordings/BMG. I pezzi dell’EP inizialmente erano stati scritti da Tankian in vista di un possibile nuovo album della sua band, progetto poi naufragato. Qui in basso la tracklist dell’EP e il videoclip del brano diffuso oggi:

01 Elasticity

02 Your Mom

03 Rumi

04 How Many Times?

05 Electric Yerevan