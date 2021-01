Serpentwithfeet – Fellowship [VIDEO]

Press Photo: Goodfellas / Braylen Dion

A tre anni di distanza dal debutto “Soil” (2018), il 26 Marzo tornerà serpentwithfeet con il suo nuovo lavoro in studio. Il disco, intitolato Deacon, uscirà per Secretly Canadian ed è anticipato oggi dal videoclip del primo estratto Fellowship, brano che vanta la collaborazione con Sampha e Lil Silva. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Hyacinth

02 Same Size Shoe

03 Malik

04 Amir

05 Dawn

06 Sailors’ Superstition

07 Heart Storm (feat. Nao)

08 Wood Boy

09 Derrick’s Beard

10 Old & Fine

11 Fellowship