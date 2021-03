Photo Credit: Goodfellas / Braylen Dion

A tre anni di distanza dal debutto “Soil” (2018), questo venerdì tornerà serpentwithfeet con il suo nuovo lavoro in studio, Deacon, in uscita per Secretly Canadian. Dopo Fellowship (che trovate qui) e Same Size Show (che trovate qui), l’ultima anticipazione è arrivata oggi ed è Heart Storm (col featuring di Nao). Eccola qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):