Photo Credit: Goodfellas / Braylen Dion

A tre anni di distanza dal debutto “Soil” (2018), il 26 Marzo tornerà serpentwithfeet con il suo nuovo lavoro in studio, Deacon, in uscita per Secretly Canadian. Dopo il primo estratto Fellowship (che trovate qui), adesso è arrivato anche l’ascolto di Same Size Show, che potete ascoltare qui in basso da Spotify e YouTube: