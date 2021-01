Sex Pistols: in arrivo una serie TV sulla loro storia firmata da Danny Boyle

La notizia è di quelle esaltanti: Danny Boyle, regista tra gli altri dell’iconico “Trainspotting”, è al lavoro per FX su Pistol, una serie TV sulla storia dei Sex Pistols che prende spunto da “Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol”, l’autobiografia del chitarrista Steve Jones uscita nel 2018. Oltre a Boyle, che sarà regista e produttore esecutivo, è già noto anche il cast: Toby Wallace sarà Steve Jones, Anson Boon sarà John Lydon, Louis Partridge sarà Sid Vicious, Jacob Slater sarà Paul Cook, Fabien Frankel sarà Glen Matlock, Dylan Llewellyn sarà Wally Nightingale, Sydney Chandler sarà Chrissie Hynde, Emma Appleton sarà Nancy Spungen e infine Maisie Williams sarà Jordan/Pamela Rooke. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane, ma non è ancora noto quando la serie andrà in onda.