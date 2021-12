Photo Credit: Sam Gregg

Usciti a inizio anno con il nuovo album “Drunk Tank Pink” (qui la nostra recensione), i londinesi Shame erano tornati il mese scorso con un nuovo brano, This Side Of The Sun (che trovate qui). Oggi la band inglese ha diffuso ancora un’altra nuova traccia, Baldur’s Gate, in qualche modo a tema natalizio. Eccola in ascolto qui in basso: