Shame e Massimo Volume sono i primi nomi di Ferrara Sotto Le Stelle

Forse, e sottolineiamo il forse, inizia a vedersi un po’ di luce per la situazione della musica dal vivo in Italia. Ferrara Sotto Le Stelle, una delle rassegne più importanti del Paese, ha infatti annunciato oggi le date della sua venticinquesima edizione, che si terrà dal 30 Giugno al 4 Luglio prossimi nella nuova location del Parco Massari, il parco cittadino di Ferrara scelto per facilitare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria rispetto alla classica venue di Piazza Castello. Ci sono anche i primi nomi, ovvero i protagonisti della serata di giovedì 1 Luglio, gli inglesi Shame in data unica italiana (usciti a inizio anno con il nuovo album “Drunk Tank Pink” che abbiamo recensito qui) e i nostri Massimo Volume (il cui ultimo lavoro è “Il nuotatore” del 2019, che abbiamo recensito qui).

