Il 15 Gennaio gli Shame pubblicheranno il loro nuovo album, seguito del fortunato esordio “Songs Of Praise” del 2018 (qui la nostra recensione). Il disco si intitolerà Drunk Tank Pink, uscirà per Dead Oceans e conterrà le già note Alphabet (che trovate qui), Born In Luton (che trovate qui), Water In The Well (che trovate qui) e Snow Day (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche il videoclip di Nigel Hitter. Eccolo: