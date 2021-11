Shame – This Side Of The Sun

Photo Credit: Sam Gregg

Usciti a inizio anno con il nuovo album “Drunk Tank Pink” (qui la nostra recensione), i londinesi Shame sono tornati adesso con un nuovo brano, This Side Of The Sun, un nuovo brano registrato praticamente dal vivo in studio e così pubblicato. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è un visualiser):