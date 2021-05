Sharon Van Etten & Angel Olsen – Like I Used To

Photo Credit: Dana Trippe

Due delle songwriter più importanti della loro generazione, Sharon Van Etten e Angel Olsen, hanno deciso di lavorare insieme a qualcosa. Un assaggio è arrivato oggi con Like I Used To, brano prodotto da John Congleton (che in passato aveva già collaborato con entrambe) e accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso.