Photo Credit: Michael Schmelling

Uscita quest’anno su Jagjaguwar con il nuovo album “We’ve Been Going About This All Wrong” (qui la nostra recensione), Sharon Van Etten ne pubblicherà l’11 Novembre una versione deluxe che conterrà anche due inediti, When I Die e Never Gonna Change. Quest’ultima è già disponibile per l’ascolto, eccola: