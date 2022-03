Photo Credit: Bryan Parker

Fermi a “Jet Plane And Oxbow” del 2016, gli Shearwater di Jonathan Meiburg hanno annunciato oggi il loro nuovo lavoro in studio, The Great Awakening, in uscita il 10 Giugno su Polyborus, etichetta che fa capo alla band. Il primo estratto è il video di Xenarthran, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Highgate

02 No Reason

03 Xenarthran

04 Laguna Seca

05 Everyone You Touch

06 Empty Orchestra

07 Milkweed

08 Detritivore

09 Aqaba

10 There Goes The Sun

11 Wind Is Love