Photo Credit: Harper Smith

Dopo averla annunciata la scorsa settimana, la collaborazione fra Bruno Mars e Anderson .Paak sotto il moniker Silk Sonic si è concretizzata oggi con l’uscita di Leave The Door Open, il primo singolo estratto da An Evening With Silk Sonic, album congiunto di prossima pubblicazione (la data ufficiale non c’è ancora). Qui in basso il video del pezzo: