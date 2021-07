Photo Credit: Harper Smith

Nel mese di Marzo Bruno Mars e Anderson .Paak avevano concretizzato la loro collaborazione sotto il moniker Silk Sonic con l’uscita di Leave The Door Open (che trovate qui), primo singolo estratto da An Evening With Silk Sonic, album congiunto di prossima pubblicazione (la data ufficiale non c’è ancora). Oggi è arrivato un secondo assaggio, ovvero il video di Skate, eccolo: