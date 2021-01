A due anni da “Eton Alive” (qui la nostra recensione), questo venerdì torneranno gli Sleaford Mods con un nuovo lavoro in studio, Spare Ribs. Dopo Mork n Mindy (che trovate qui) e Shortcummings (che trovate qui), l’ultima anticipazione estratta è il video di Nudge It, brano che vanta il featuring di Amy Taylor degli australiani Amyl And The Sniffers. Eccolo qui in basso: