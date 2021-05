Photo Credit: Karen Murphy

A due anni da “The Center Won’t Hold” del 2019, le Sleater-Kinney (che ricordiamo essere adesso le sole Corin Tucker e Carrie Brownstein, dopo l’abbandono della batterista Janet Weiss) torneranno l’11 Giugno con Path Of Wellness, il loro nuovo lavoro in studio, in uscita ancora per Mom + Pop. Dopo Worry With You (che trovate qui), la seconda anticipazione dal disco è arrivata oggi ed è il video di High In The Grass. Eccolo: