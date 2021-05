Sleater-Kinney – Worry With You [VIDEO]

Photo Credit: Karen Murphy

A due anni da “The Center Won’t Hold” del 2019, le Sleater-Kinney (che ricordiamo essere adesso le sole Corin Tucker e Carrie Brownstein, dopo l’abbandono della batterista Janet Weiss) torneranno l’11 Giugno con Path Of Wellness, il loro nuovo lavoro in studio, in uscita ancora per Mom + Pop. La prima anticipazione estratta è arrivata in concomitanza con l’annuncio del disco ed è il videoclip di Worry With You. Eccolo qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Path Of Wellness

02 High In The Grass

03 Worry With You

04 Method

05 Shadow Town

06 Favorite Neighbor

07 Tomorrow’s Grave

08 No Knives

09 Complex Female Characters

10 Down The Line

11 Bring Mercy