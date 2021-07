Sleigh Bells – Locust Laced [VIDEO]

Photo Credit: Chris Vultaggio

Fermi a “Jessica Rabbit” del 2016 (nel 2017 erano poi usciti con l’EP “Kid Kruschev”), gli Sleigh Bells di Alexis Krauss e Derek Miller torneranno il 10 Settembre con Texis, il loro nuovo album su Mom + Pop. La prima anticipazione dal disco è il video di Locust Laced, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 SWEET75

02 An Acre Lost

03 I’m Not Down

04 Locust Laced

05 Knowing

06 Justine Go Genesis

07 Tennessee Tips

08 Rosary

09 Red Flag Flies

10 True Seekers

11 Hummingbird Bomb