Slipknot – The Chapeltown Rag

Photo Credit: Alexandra Gray

Dopo aver presentato la sua nuova maschera, Corey Taylor aveva anche confermato di essere in dirittura d’arrivo con il nuovo album dei suoi Slipknot (ancora senza titolo e data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che alla produzione c’è Joe Barresi). Adesso è arrivato il primo estratto, The Chapeltown Rag, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: