Slipknot – The Dying Song (Time To Sing) [VIDEO]

Photo Credit: Alexandra Gray

Accompagnato da un video diretto dal batterista Michael Shawn Crahan (aka “Clown”), The Dying Son (Time To Sing) è il primo estratto da The End, So Far, il nuovo lavoro in studio degli Slipknot in uscita il 30 Settembre su Roadrunner. Il disco, che sarà il settimo della discografia della band dell’Iowa, succede a “We Are Not Your Kind” del 2019.

01 Adderall

02 The Dying Song (Time To Sing)

03 The Chapeltown Rag

04 Yen

05 Hivemind

06 Warranty

07 Medicine For The Dead

08 Acidic

09 Heirloom

10 H377

11 De Sade

12 Finale