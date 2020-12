Slipknot: una data a Luglio

Dopo la data dello scorso Febbraio a Milano, gli Slipknot torneranno nuovamente in Italia a Luglio per la seconda parte del tour a supporto di “We Are Not Your Kind”, il loro ultimo lavoro in studio del 2019 (qui la nostra recensione). Un’unica data in programma a Luglio, ecco i dettagli:

27 LUGLIO 2021 @ CASTELLO SCALIGERO, VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 del 22 Dicembre per gli iscritti a MyLiveNation. Vendita generale dalle ore 11:00 del 23 Dicembre su TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket.