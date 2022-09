Smashing Pumpkins – Beguiled [AUDIO]

Photo Credit: Paul Elledge

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio. Il disco sarà l’ampiamente preannunciato seguito dei due colossi della discografia di Billy Corgan e soci, ovvero “Mellon Collie And The Infinite Sadness” del 1995 e “Machina / The Machines Of God” del 2000. L’album, che sarà triplo e conterrà ben 33 pezzi (più 10 tracce bonus nell’edizione box set in vinile), si intitolerà ATUM (da pronunciare “autumn”) e arriverà il 21 Aprile (ma con svariati step di pubblicazioni intermedie). Qui in basso l’ascolto di Beguiled, il primo estratto dal disco: