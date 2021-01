Smashing Pumpkins: finita la lavorazione del rework di Machina II

Photo Credit: Kinda Agency / Jonathan Weiner

Nel Febbraio del 2000 gli Smashing Pumpkins uscivano con “Machina/The Machines Of God”, album che nei progetti di Billy Corgan doveva essere un mastodontico doppio. Nel Settembre dello stesso anno, con la band praticamente già smantellata e senza l’appoggio della casa discografica, la seconda parte del disco vedeva la luce esclusivamente online, intitolata Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music. Corgan ha sempre spiegato che quel progetto era decisamente più ampio di come ci è arrivato, riproponendosi per anni di rimetterci mano per ultimarlo. Quel momento è arrivato, visto che Corgan ha confermato ai microfoni di Radio.com di aver appena ultimato i lavori sul progetto, qualcosa come un’ottantina di brani per una sorta di lunghissimo musical così com’era stato pensato. Non resta che attendere per capire quando il tutto vedrà la luce.