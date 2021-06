Smashing Pumpkins: in arrivo un live del ’92

Photo Credit: Kinda Agency / Jonathan Weiner

Da tempo Billy Corgan parla di rendere pubblico una sorta di “archivio segreto” di materiale degli Smashing Pumpkins. In occasione delle celebrazioni per il trentennale di “Gish”, Corgan ha svelato la prima di queste uscite, ovvero Live In Japan, 1992, la registrazione di un concerto tenuto dalla band al Club Citta di Kawasaki, in Giappone, proprio l’anno seguente il debutto. Il disco uscirà in una edizione limitata (a quanto pare già sold out) in doppio vinile viola, tra cui alcune copie autografate da Billy Corgan e Jimmy Chamberlin. Qui in basso un po’ di info: