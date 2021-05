Smashing Pumpkins: un evento in streaming per i 30 anni di Gish

Photo Credit: (Rotten Apples) The Smashing Pumpkins Greatest Hits (Album Cover)

Domani, 28 Maggio, saranno trent’anni esatti dall’uscita di “Gish”, il disco d’esordio degli Smashing Pumpkins datato 1991. Per celebrare la ricorrenza, Billy Corgan e Jimmy Chamberlin terranno nella giornata di sabato 29 Maggio un evento in streaming in diretta da Madame ZuZu’s, il negozio di Corgan a Chicago, evento che comprenderà un listening party (a quanto pare potrebbe spuntare anche nuova musica) e un momento Q&A. I biglietti, che costano 19.91 $, saranno in vendita domani a questo link, dove potete trovare anche tutti gli altri dettagli. Vi ricordiamo che l’ultimo album degli Smashing Pumpkins è “CYR”, uscito lo scorso anno (qui la nostra recensione).