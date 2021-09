Snail Mail: nuovo brano, nuovo album e due date a Febbraio

Photo Credit: Tina Tyrell

A tre anni dall’esordio “Lush” del 2018, Lindsey Jordan aka Snail Mail tornerà il 5 Novembre su Matador Records con Valentine, il suo nuovo lavoro in studio anticipato oggi dal videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco. Il relativo tour a supporto del disco toccherà poi l’Italia a Febbraio per due appuntamenti, ecco i dettagli:

27 FEBBRAIO 2022 @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA

28 FEBBRAIO 2022 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

01 Valentine

02 Ben Franklin

03 Headlock

04 Light Blue

05 Forever (Sailing)

06 Madonna

07 c. et. al.

08 Glory

09 Automate

10 Mia