Sneaker Pimps: annunciato il nuovo album

Photo Credit: Press

Fermi a “Bloodsport” del 2002, gli Sneaker Pimps hanno annunciato il loro ritorno discografico, Squaring The Circle, che uscirà in autunno. Insieme a Chris Corner e Liam Howe, membri fondatori del gruppo, ci sarà stavolta la voce di Simonne Jones. Qui in basso trovate la tracklist del disco e un breve assaggio della title track, primo singolo estratto che arriverà il 9 Luglio:

01 Fighter

02 Squaring The Circle

03 Love Me Stupid

04 Pink Noise

05 No Show

06 Stripes

07 Child In The Dark

08 Black Rain

09 Alibis

10 Lifeline

11 The Paper Room

12 Immaculate Hearts

13 So Far Gone

14 Come Like The Cure

15 SOS

16 The Tranquility Trap