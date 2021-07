Photo Credit: Press

Come anticipato un paio di mesi fa, gli Sneaker Pimps torneranno quest’anno (per la precisione il 10 Settembre, come annunciato oggi) con un nuovo lavoro in studio, Squaring The Circle, il primo da “Bloodsport” del 2002. La band di Chris Corner aveva specificato come il 9 Luglio sarebbero arrivate le prime anticipazioni dal disco, ed eccole: si tratta della title track e di Fighter, che potete ascoltare qui in basso da Spotify: