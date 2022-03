Photo Credit: Sophie Hur

Uscita nel 2020 con “Color Theory” (qui la nostra recensione), Sophie Allison aka Soccer Mommy tornerà già il 24 Giugno su Loma Vista con Sometimes, Forever, il suo nuovo lavoro in studio. Il primo estratto è il video di Shotgun, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Bones

02 With U

03 Unholy Affliction

04 Shotgun

05 NewDemo

06 Darkness Forever

07 Don’t Ask Me

08 Fire In The Driveway

09 Following Eyes

10 Feel It All the Time

11 Still