Soft Cell – Bruises on My Illusions [AUDIO]

Photo Credit: Andrew Whitton

A quasi vent’anni da “Cruelty Without Beauty” del 2002, i Soft Cell usciranno il 25 Febbraio con un nuovo lavoro in studio, *Happiness Not Included. L’ultima anticipazione estratta dal disco è Bruises On My Illusions, che trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’album:

01 Happy Happy Happy

02 Polaroid

03 Bruises On My Illusions

04 Purple Zone

05 Heart Like Chernobyl

06 Light Sleepers

07 *Happiness Not Included

08 Nostalgia Machine

09 Nighthawks

10 I’m Not A Friend Of God

11 Tranquiliser

12 New Eden