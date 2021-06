Soundgarden vs. Vicky Cornell: la band torna a gestire la propria presenza sul web

Soundgarden vs. Vicky Cornell: la band torna a gestire la propria presenza...

La questione legale sorta a inizio anno tra i membri superstiti dei Soundgarden (Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd) e Vicky Cornell (vedova di Chris), riguardante la gestione della presenza sul web della band, da cui i tre erano stati estromessi, è arrivata a una soluzione sebbene temporanea. Con un comunicato diffuso tramite gli account social dei Soundgarden, infatti, è stato annunciato che dal 15 Giugno Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd e la Red Light Management che li rappresenta sono tornati “temporaneamente” a gestire il sito internet e gli account Facebook, Instagram e Twitter della band. Questo accordo è stato inoltre definito dalle parti come un primo passo per un dialogo produttivo. Qui in basso il comunicato della band: