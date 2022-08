Sparta – Mind Over Matter / Spiders [AUDIO]

Photo Credit: Christ Chavez

Ritornati nel 2020 con il certo non esaltante “Trust The River” (qui la nostra recensione), gli Sparta di Jim Ward usciranno il 14 Ottobre con il loro nuovo omonimo lavoro in studio. I primi estratti dal disco sono due, Mind Over Matter e Spiders, il primo col featuring di Kayleigh Goldsworthy e il secondo con quello di Angelica Garcia. Li trovate qui in basso subito dopo la tracklist dell’album:

01 Kill The Man Eat The Man

02 It Goes

03 Three Rivers

04 Hello Rabbit

05 Slip Away

06 Just Wait

07 Until The Kingdom Comes

08 Mind Over Matter

09 Dark Red Quicksand

10 Carry On

11 Spiders

12 True To Form