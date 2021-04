Spellling – Little Deer [AUDIO]

Photo Credit: Adora Wilson

Nel 2019 Chrystia Cabral aka Spellling era uscita con “Mazy Fly”, il suo ottimo secondo album e primo per la Sacred Bones (qui la nostra recensione). E sempre per Sacred Bones uscirà anche The Turning Wheel, il suo nuovo lavoro in studio in arrivo il 25 Giugno. La prima anticipazione è la traccia d’apertura Little Deer, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Little Deer

02 Always

03 Turning Wheel

04 The Future

05 Awaken

06 Emperor With An Egg

07 Boys At School

08 Legacy

09 Queen Of Wands

10 Magic Act

11 Revolution

12 Sweet Talk