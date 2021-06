Photo Credit: Adora Wilson

Nel 2019 Chrystia Cabral aka Spellling era uscita con “Mazy Fly”, il suo ottimo secondo album e primo per la Sacred Bones (qui la nostra recensione). E sempre per Sacred Bones uscirà anche The Turning Wheel, il suo nuovo lavoro in studio in arrivo il 25 Giugno. Dopo Little Deer (che trovate qui) e Boys At School (che trovate qui), adesso è arrivato anche il videoclip di Turning Wheel. Eccolo: