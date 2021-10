Photo Credit: Oliver Halfin

Gli Spoon hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio, il decimo della loro discografia. Il disco si intitolerà Lucifer On The Sofa e uscirà l’11 Febbraio per Matador a quasi cinque anni dal precedente “Hot Thoughts” del 2017. Il primo estratto è il video di The Hardest Cut, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Held

02 The Hardest Cut

03 The Devil & Mister Jones

04 Wild

05 My Babe

06 Feels Alright

07 On The Radio

08 Astral Jacket

09 Satellite

10 Lucifer On The Sofa