Photo Credit: Oliver Halfin

L’11 Febbraio gli Spoon capitanati da Britt Daniel torneranno su Matador con il loro nuovo album in studio, Lucifer On The Sofa. Dopo The Hardest Cut (che trovate qui), è arrivata la seconda anticipazione Wild, accompagnata da un video in bianco e nero diretto da Brook Linder e Ben Chappell. Eccolo: