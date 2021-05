Sqürl: due date a Febbraio 2022

Photo Credit: Sara Driver

Gli Sqürl, il progetto musicale che vede coinvolti il regista Jim Jarmusch e il compositore Carter Logan, arriveranno in Italia a Febbraio 2022 per due date del tour in cui presenteranno dal vivo la sonorizzazione di quattro film surrealisti e onirici dell’artista dadaista Man Ray (“L’Etoile De Mer” del 1928, “Emak Bakia” del 1926, “Retour a la Raison” del 1923 e “Les Mysteres Du Chateau Du De” del 1929). Qui in basso i dettagli degli appuntamenti:

1 FEBBRAIO 2022 @ TEATRO MANZONI, BOLOGNA

2 FEBBRAIO 2022 @ TEATRO TRIENNALE, MILANO