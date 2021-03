St. Vincent: ecco il teaser del nuovo brano

Photo Credit: Loma Vista Recordings / Pamela Neal

Qualche giorno fa era arrivato l’annuncio “ufficioso” del nuovo album Daddy’s Home, in uscita il 14 Maggio su Loma Vista, con tanto di indicazione di quello che sarebbe stato il primo singolo estratto, Pay Your Way In Pain. Adesso è la stessa St. Vincent ad aver diffuso tramite i suoi canali il video teaser del singolo, confermando quindi in via definitiva che il nuovo disco c’è e sta per arrivare. Eccolo qui in basso dal suo account Instagram: