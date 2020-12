St. Vincent: nuovo album in arrivo

Uscita nel 2017 con “MASSEDUCTION” (qui la nostra recensione), Annie Clark aka St. Vincent era tornata a farsi sentire già l’anno dopo con “MassEducation”, rielaborazione del disco precedente (qui la nostra recensione). Adesso pare arrivato il momento per un nuovo album: durante un’intervista concessa a Mojo, infatti, Clark ha confermato che la sua nuova musica è stata influenzata da artisti come Stevie Wonder e Sly And The Family Stone, confermando poi su Twitter che il disco è praticamente pronto. Potrebbe vedere la luce in primavera.

The rumors are true. New record “locked and loaded” for 2021. Can’t wait for you to hear it.



cc: @MOJOmagazine — St. Vincent (@st_vincent) December 15, 2020