St. Vincent – The Melting Of The Sun

Photo Credit: Zackery Michael

Il 14 Maggio uscirà su Loma Vista Daddy’s Home, il nuovo lavoro in studio di St. Vincent. Dopo il primo estratto Pay Your Way In Pain (che trovate qui), oggi è arrivato anche l’ascolto del secondo The Melting Of The Sun, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):