Il 29 Gennaio tornerà Steven Wilson pubblicando The Future Bites, il suo nuovo lavoro in studio. Il tour a supporto del disco passerà anche dall’Italia, il prossimo Ottobre, per ben tre appuntamenti. Ecco i dettagli delle date:

4 OTTOBRE 2021 @ TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, MILANO

5 OTTOBRE 2021 @ TUSCANY HALL, FIRENZE

6 OTTOBRE 2021, AUDITORIUM CONCILIAZIONE, ROMA

Biglietti disponibili dalle ore 11:00 di venerdì 11 Dicembre su TicketOne