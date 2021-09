Photo Credit: Astarte Agency / Radar Concerti

Usciti quest’anno con il meraviglioso “The Last Exit” (qui la nostra recensione), gli Still Corners sono già tornati con un nuovo brano, Heavy Days, diffuso per lanciare le nuove date del loro tour (saranno in Italia, a Milano, il 20 Aprile). Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):