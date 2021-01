Domani 22 Gennaio torneranno gli Still Corners con il nuovo album The Last Exit, in uscita su Wrecking Light Records. Il relativo tour a supporto del disco passerà (si spera) dall’Italia il prossimo Ottobre per un unico appuntamento, in programma a Milano. Ecco i dettagli della data:

23 OTTOBRE 2021 @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Prevendite già disponibili su DICE a questo link