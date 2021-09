Sting – If It’s Love [AUDIO]

Photo Credit: Mayumi Nashida

Scritto e registrato durante la pandemia, The Bridge sarà il nuovo lavoro di inediti di Sting, in uscita il 19 Novembre su A&M/Interscope/Cherrytree. La prima anticipazione dal disco è If It’s Love, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist:

01 Rushing Water

02 If It’s Love

03 The Book Of Numbers

04 Loving You

05 Harmony Road

06 For Her Love

07 The Hills On The Border

08 Captain Bateman

09 The Bells Of St. Thomas

10 The Bridge

11 Waters Of Tyne (Bonus Track)

12 Captain Bateman’s Basement (Bonus Track)

13 (Sittin’ On) The Dock of the Bay (Bonus Track)