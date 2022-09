Photo Credit: Press

Fermi a “The Blue Hour” del 2018, i Suede di Brett Anderson torneranno il 16 Settembre su BMG con Autofiction, il loro nono lavoro in studio. Dopo She Still Leads Me On (che trovate qui) e 15 Again (che trovate qui), il terzo estratto dal disco è That Boy On The Stage e potete ascoltarlo qui in basso: