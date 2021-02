Sufjan Stevens – Tell Me You Love Me

Photo Credit: Asthmatic Kitty Records

Uscito lo scorso anno con il nuovo album “The Ascension” (qui la nostra recensione), Sufjan Stevens è tornato oggi con un altro videoclip estratto dal disco, quello di Tell Me You Love Me, per la regia di Luca Guadagnino. Il regista italiano e Stevens avevano già collaborato nel 2017 per il film “Call Me By Your Name” (in italiano “Chiamami col tuo nome”). Ecco il video: