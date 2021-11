Photo Credit: Ronald K. Dick

Uscirà il 26 Novembre su Southern Lord (ovviamente) Metta, Benevolence. BBC 6Music: Live on the Invitation of Mary Anne Hobbs, nuovo disco dal vivo dei Sunn O))) registrato nel 2019 ai Maida Vale Studios della BBC. Qui in basso tracklist e teaser dell’album:

01 Pyroclasts F

02 Pyroclasts C#

03 Troubled Air