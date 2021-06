Photo Credit: Will Lew

Fermi a “Felt” del 2018, i Suuns torneranno il 3 Settembre con The Witness, il loro nuovo album in uscita su Joyful Noise. Insieme all’annuncio del disco la band ha diffuso anche il video del primo estratto Witness Protection, che trovate qui in basso insieme alla tracklist:

01 Third Stream

02 Witness Protection

03 C-Thru

04 Timebender

05 Clarity

06 The Fix

07 Go To My Head

08 The Trilogy