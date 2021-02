Photo Credit: Justin Brown

Ferma a “Fin”, il suo album d’esordio del 2017 (qui la nostra recensione), Syd negli ultimi anni è stata attiva con i The Internet e con svariate altre collaborazioni, ma niente a suo nome. Il silenzio si è interrotto oggi con Missing Out, il suo nuovo singolo da solista che potrebbe anticipare anche qualcosa di più consistente. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: