Photo Credit: Frank Maddocks

A quindici anni da “Hypnotize” (2005), il loro ultimo lavoro in studio, lo scorso Novembre i System Of A Down sono tornati con due nuovi brani, Protect The Land e Genocidal Humanoidz. Adesso è arrivato anche il videoclip della seconda, trasmesso durante l’evento di beneficenza in streaming tenuto dalla band su YouTube per raccogliere fondi per la gente colpita dalla guerra in Armenia. Eccolo: